И прям об устрицах

Ушедший литературный год мог показаться прореженным — может быть, оттого, что главные премии совсем не удивили, а самые заметные новинки (Гиголашвили, Рубанов, Водолазкин, да даже Яхина) сконцентрировались в самом начале, оставив напоследок нового Андрея Филимонова с мистическим бурлескным романом-странствием «Пляс нигде» (что немало) и Сергея Белякова с пронзительным биографическим очерком «Парижские мальчики в сталинской Москве» о вернувшихся из эмиграции молодых коммунистах и франкофилах Муре Эфроне и Мите Сеземане, роскошной и кровожадной советской столице, где утром выстаивали в безнадежных очередях, чтобы передать посылку арестованным родственникам, а вечером шли на концерт Ойстраха или спектакль Таирова.