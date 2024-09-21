Поступают сообщения о том, что наши войска вышли к селу Свердликово, освободив значительные территории Суджанского района Курской области Из Курской области поступают сообщения оптимистического характера о том, что в течение суток российские войска освободили значительную площадь в Суджанском районе.
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