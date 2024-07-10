Новый бестселлер TIGGO 7 PRO MAX уже в Тамбове

Дебют обновленного кроссовера TIGGO 7 PRO MAX* состоялся 28 июня. В России автомобиль версии «TIGGO 7 PRO» является самым востребованным и популярным среди других моделей китайских производителей в сегменте SUV**.
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