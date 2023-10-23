Дипломат: число заявок на переселение из Латвии в Россию выросло в разы

За первые полгода текущего года количество обращений в российское посольство в Риге о переселении в Россию увеличилось в 2,5 раза, сообщил временный поверенный в делах России в Латвии Олег Зыко, в интервью газете "Известия".
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