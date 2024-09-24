Вместо 13-й пенсии: Русская пенсионерка предложила депутатам поделиться

Советский рубль называешь бантиком? Ясно под чью дудку пляшешь. Пляши дальше, может дадут тебе о чём завидовала.

Anatoly Kiselev

Законы устанавливает государство, а не рынок. Это у нас выдуманный закон. Реально при правильном управлении экономикой такого не должно происходить потому как массу денег создают не одни только пенсионеры.