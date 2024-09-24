Царьград Пожилая жительница России предложила депутатам поделиться с пенсионерами половиной своего дохода.
Вместо 13-й пенсии: Русская пенсионерка предложила депутатам поделиться
Комментарии
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Геннадий Мулюков
Ввести налог на сверхдоходы в 75 проц. на энергодобывающие компании, аналогичный французскому. Госбюджет намного вырастет.
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26 мин.
Anatoly Kiselev
Советский рубль называешь бантиком? Ясно под чью дудку пляшешь. Пляши дальше, может дадут тебе о чём завидовала.
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24 мин.
Anatoly Kiselev
Законы устанавливает государство, а не рынок. Это у нас выдуманный закон. Реально при правильном управлении экономикой такого не должно происходить потому как массу денег создают не одни только пенсионеры.
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21 мин.
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