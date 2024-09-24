СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 264 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гость Гатапонта
    Кто не будет кормить свою армию, будет кормить чужую. Известные слова.Армию России увел...
  • Вячеслав Денисов
    Ненависть к советскому как раз и основана на интеллектуальной убогости, где главная цель заработать больше денег ЛЮБЫ...Когда телевидение...
  • Гость Гатапонта
    Так точно.Армию России увел...

Вместо 13-й пенсии: Русская пенсионерка предложила депутатам поделиться

Вместо 13-й пенсии: Русская пенсионерка предложила депутатам поделиться

Царьград Пожилая жительница России предложила депутатам поделиться с пенсионерами половиной своего дохода.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Мулюков
Ввести налог на сверхдоходы в 75 проц. на энергодобывающие компании, аналогичный французскому. Госбюджет намного вырастет.
Ответить
26 мин.
Anatoly Kiselev
Советский рубль называешь бантиком? Ясно под чью дудку пляшешь. Пляши дальше, может дадут тебе о чём завидовала.
Ответить
24 мин.
Anatoly Kiselev
Законы устанавливает государство, а не рынок. Это у нас выдуманный закон. Реально при правильном управлении экономикой такого не должно происходить потому как массу денег создают не одни только пенсионеры.
Ответить
21 мин.

Картина дня

наверх