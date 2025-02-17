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NBC: США планируют переговоры с Россией и Украиной после двусторонних встреч

NBC: США планируют переговоры с Россией и Украиной после двусторонних встреч

Global Look Press/CHROMORANGE/Günter Fischer Вашингтон планирует по отдельности провести переговоры с Москвой и Киевом по урегулированию украинского конфликта, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на чиновника из Соединенных Штатов.

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