Личка о ситуации на Украине: «Очень грустно. Никогда бы не подумал, что в XXI веке возможно такое. Но политике нет места в спорте»

Тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о ситуации на Украине. – Кто-то из вашего окружения недоволен тем, что вы остаетесь в России? – Должен сказать, что нет.
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