Гобелены и их история!

Начало этой истории имело место довольно давно, а именно: когда в 2019 году я побывал во Франции и, разумеется, первым делом побежал отнюдь не в Лувр, а в музей Клюни или музей Средневековья, расположенный между улицей дю Соммрерар и бульваром Сен-Жермен у станции метро «Клюни-Сорбонна».