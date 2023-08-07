Гобелены и их история!

Начало этой истории имело место довольно давно, а именно: когда в 2019 году я побывал во Франции и, разумеется, первым делом побежал отнюдь не в Лувр, а в музей Клюни или музей Средневековья, расположенный между улицей дю Соммрерар и бульваром Сен-Жермен у станции метро «Клюни-Сорбонна».
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