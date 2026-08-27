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CFTC предупреждает, что мошенничество с криптоматами привело к убыткам в размере $388 млн

CFTC предупреждает, что мошенничество с криптоматами привело к убыткам в размере $388 млн

26 августа Комиссия по торговле товарными фьючерсами предупредила потребителей США о мошенниках, использующих криптоматы, незнакомые приложения, подарочные карты и курьеров для получения платежей, которые трудно отменить.

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