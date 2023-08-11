Стартовали учения Северного флота по управлению войсками в Арктической зоне

Северный флот начал командно-штабную тренировку по управлению силами и войсками в Арктической зоне. Во время нее военные отработают варианты действий по защите суверенитета России в акватории Северного морского пути, передали представители флота.
Северный флот начал командно-штабную тренировку по управлению силами и войсками в Арктической зоне. Во время нее военные отработают варианты действий по защите суверенитета России в акватории Северного морского пути, передали представители флота.
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