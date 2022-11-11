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Чемпионат России. «Ахмат» в гостях у «Пари НН», «Спартак» сыграет с «Локо» в субботу

«Ахмат» сыграет в гостях с «Пари НН» в пятницу в стартовом матче 17-го тура Мир РПЛ. В субботу «Зенит» встретится на выезде с «Торпедо», «Спартак» сразится в дерби с «Локомотивом».

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