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Русская весна

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Киев построил ключевой укрепрайон у Покровска за десятки миллионов гривен, но «Отважные» украли его у ВСУ без единого выстрела

Киев построил ключевой укрепрайон у Покровска за десятки миллионов гривен, но «Отважные» украли его у ВСУ без единого выстрела

Командование ВСУ подарило российским войскам из группировки войск «Центр» мощнейший укрепрайон. «У Покровска построили ключевой, наконец хороший укрепрайон, за несколько десятков миллионов гривен, но не успели туда отправить наших солдат из-за определенных неадекватных управленческих решений командования», — сообщил известный пропагандист киевского режима, а также главный редактор издания «Цензор» Юрий Бутусов.

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