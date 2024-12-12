Командование ВСУ подарило российским войскам из группировки войск «Центр» мощнейший укрепрайон. «У Покровска построили ключевой, наконец хороший укрепрайон, за несколько десятков миллионов гривен, но не успели туда отправить наших солдат из-за определенных неадекватных управленческих решений командования», — сообщил известный пропагандист киевского режима, а также главный редактор издания «Цензор» Юрий Бутусов.