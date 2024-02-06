На старте торговой сессии продают акции металлургических компаний

Российский рынок открыл торги во вторник, 6 февраля, ростом ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии растет на 0,23%, до 3234,21 пункта, индекс РТС укрепляется на 0,08%, до 1 124,62 пункта.