Пушкин утверждал, что от Адама Смита его Онегин узнал о том, что золото не нужно тому государству, что «простой продукт имеет».
В России идет подготовка к освоению гигантского месторождения золота, для обрушения экономики США
Комментарии
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Сергей ЮгЗапСиб
Пустые обещания начались гораздо раньше 91 года, коммунизм к 80-му обещали построить...
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6 час.
ВН
Валерий Николаевич
А кто хозяин этой фартовой компании "Полюс"? И сколько этих самых унций он будет класть себе в карман?
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6 час.
ВК
Вадим Ксенофонтов
Сама компания "Полюс" до прошлого года была собственностью российского олигарха (кажется Аликперова), но с прошлого года она стала собственностью то ли ОАЭ, то ли саудитов. Но что Б.Востоку - это точно. Так что ваш вопрос очень правильный. Хотя Конституция и её гарант утверждают, что земля и её недра на территории России принадлежат НАРОДУ???!!! Только какому народу и кто считается народом? У меня ощущение, что в России к народу относятся весь олигархат и Единоросы. Все остальные - быдло.
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4 час.
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