В России идет подготовка к освоению гигантского месторождения золота, для обрушения экономики США

ВК

Вадим Ксенофонтов

Сама компания "Полюс" до прошлого года была собственностью российского олигарха (кажется Аликперова), но с прошлого года она стала собственностью то ли ОАЭ, то ли саудитов. Но что Б.Востоку - это точно. Так что ваш вопрос очень правильный. Хотя Конституция и её гарант утверждают, что земля и её недра на территории России принадлежат НАРОДУ???!!! Только какому народу и кто считается народом? У меня ощущение, что в России к народу относятся весь олигархат и Единоросы. Все остальные - быдло.