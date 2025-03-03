Главный тренер "Спартака" Станкович восхитился Романцевым

Главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович после матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Оренбурга" заявил, что ему еще нужно много работать для того, чтобы приблизиться к достижениям экс-наставника красно-белых Олега Романцева.