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США намерены добиться прорыва по Украине до зимы — Axios

США намерены добиться прорыва по Украине до зимы — Axios

Прорыва в урегулировании украинского конфликта американская сторона стремится достичь до наступления зимнего периода, заявили спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, 6 сентября сообщает портал Axios со ссылкой на информированный источник.

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