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В Большом Московском цирке пройдет церемония премии «Признание»

В Большом Московском цирке пройдет церемония премии «Признание»

20–23 октября в Большом Московском цирке пройдет серия мероприятий Международной профессиональной цирковой премии «Признание» 2026.

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