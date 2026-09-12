Сеть супермаркетов Tesco запретила использование более 100 добавок в продуктах

Британская сеть супермаркетов Tesco ввела запрет на использование более 100 пищевых добавок в продуктах под собственными торговыми марками, что отражает тенденцию среди покупателей к более здоровому питанию и снижению потребления ультрапереработанных продуктов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Вашингтон готовит...
- GS Поздний ужин оказ...
- ИС Продукт под подоз...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым