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Сеть супермаркетов Tesco запретила использование более 100 добавок в продуктах

Британская сеть супермаркетов Tesco ввела запрет на использование более 100 пищевых добавок в продуктах под собственными торговыми марками, что отражает тенденцию среди покупателей к более здоровому питанию и снижению потребления ультрапереработанных продуктов.

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