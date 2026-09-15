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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сход Хэмилтона в Мадриде произошел из-за поломки в гидравлической системе (Formula Passion)

Стали известны подробности причин схода Льюиса Хэмилтона с дистанции Гран-при Испании . Пилот « Феррари » сообщил команде о появлении неполадок в работе тормозной системы и в итоге сошел с дистанции заезда на 6-м круге.

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