В самом центре Москвы на Тверской Mercedes сбил пешехода и протаранил BMW

Автомобиль сбил пешехода в центре Москвы на Тверской улице. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.«По данным «Базы», «Мерседес» наехал на пешехода, который внезапно вышел на дорогу, после чего машина столкнулся с «БМВ».
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