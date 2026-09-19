В самом центре Москвы на Тверской Mercedes сбил пешехода и протаранил BMW

Автомобиль сбил пешехода в центре Москвы на Тверской улице. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.«По данным «Базы», «Мерседес» наехал на пешехода, который внезапно вышел на дорогу, после чего машина столкнулся с «БМВ».