В Мурманской области планируется увеличить мощность газопровода

В соответствии с новым распоряжением, подписанным председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным и опубликованным на портале правовой информации, мощность газопровода Волхов — Мурманск будет увеличена до 50 миллиардов кубометров.
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