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Мбаппе повторил рекорд Льориса по числу матчей на чемпионатах мира среди французов

Мбаппе повторил рекорд Льориса по числу матчей на чемпионатах мира среди французов

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе вышел в стартовом составе на четвертьфинал ЧМ-2026 против Марокко.

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