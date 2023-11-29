Волгоградская областная Дума предложила провести референдум о переименовании областного центра. Для переименования Волгограда в Сталинград будет достаточно 50%+1 голос.
Для переименования Волгограда необходим референдум
Комментарии
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Boris Borisov
Как же вы достали весь народ ! Две вечных темы для дебилов : переименование Волгограда и вынос Ленина из мавзолея ! Вам , что , больше нехреном заняться в жизни !!!??
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9 час.
Сергей Дмитриев
...В Самаре решили же эту "квадратуру названий" области и облцентра. Хорошо ли спят топонимы в Питере и в Екатеринбурге?
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4 час.
вячеслав жданкин
А что это изменит?
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1 мин.
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