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Для переименования Волгограда необходим референдум

Для переименования Волгограда необходим референдум

Волгоградская областная Дума предложила провести референдум о переименовании областного центра. Для переименования Волгограда в Сталинград будет достаточно 50%+1 голос.

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Комментарии
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Boris Borisov
Как же вы достали весь народ ! Две вечных темы для дебилов : переименование Волгограда и вынос Ленина из мавзолея ! Вам , что , больше нехреном заняться в жизни !!!??
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9 час.
Сергей Дмитриев
...В Самаре решили же эту &quot;квадратуру названий&quot; области и облцентра. Хорошо ли спят топонимы в Питере и в Екатеринбурге?
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4 час.
вячеслав жданкин
А что это изменит?
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