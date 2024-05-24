Дворцов рассказал, что гонорары Меладзе упали до 3 млн рублей

Известный продюсер Сергей Дворцов приоткрыл завесу в отношении финансов Валерия Меладзе. Согласно его заявлению, гонорары артиста за концерты в России упали до 2-3 миллионов рублей, в то время как ранее они достигали 6-8 миллионов, сообщают «Страсти».