Дворцов рассказал, что гонорары Меладзе упали до 3 млн рублей

Известный продюсер Сергей Дворцов приоткрыл завесу в отношении финансов Валерия Меладзе. Согласно его заявлению, гонорары артиста за концерты в России упали до 2-3 миллионов рублей, в то время как ранее они достигали 6-8 миллионов, сообщают «Страсти».
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