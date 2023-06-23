В Перми сотрудники уголовного розыска задержали сожителей - курьеров телефонных мошенников

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю задержали сожителей 1970 и 1954 годов рождения, которые подозреваются в серии преступлений, предусмотренных ст.
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