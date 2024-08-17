Политика как она есть

Реактивные системы залпового огня HIMARS, которые Украина использует для атак на Курскую область, будут быстро уничтожены российскими войсками благодаря мощным системам наблюдения и дронам, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление британского аналитика Александра Меркуриса.