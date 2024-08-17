Политика как он...
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Политика как она есть

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На Западе сделали заявление об ударах американским оружием по России

На Западе сделали заявление об ударах американским оружием по России

Реактивные системы залпового огня HIMARS, которые Украина использует для атак на Курскую область, будут быстро уничтожены российскими войсками благодаря мощным системам наблюдения и дронам, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление британского аналитика Александра Меркуриса.

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