Реактивные системы залпового огня HIMARS, которые Украина использует для атак на Курскую область, будут быстро уничтожены российскими войсками благодаря мощным системам наблюдения и дронам, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление британского аналитика Александра Меркуриса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии