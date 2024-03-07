Украина на фоне потерь на фронте отправила свой спецназ воевать в Судан

Украинские власти в 2023 году на фоне тяжелых потерь и нехватки людей на фронте отправили в Судан военных для участия в конфликте между Вооруженными силами Судана и отрядами Сил быстрого реагирования (СБР), сообщает РИА Новости со ссылкой на источники газеты Wall Street Journal.