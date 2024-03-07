Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Украина на фоне потерь на фронте отправила свой спецназ воевать в Судан

Украина на фоне потерь на фронте отправила свой спецназ воевать в Судан

Украинские власти в 2023 году на фоне тяжелых потерь и нехватки людей на фронте отправили в Судан военных для участия в конфликте между Вооруженными силами Судана и отрядами Сил быстрого реагирования (СБР), сообщает РИА Новости со ссылкой на источники газеты Wall Street Journal.

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Комментарии
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Гарий Щерба
НАЦТСКИЕ ВЫБЛЯДКИ  решили даже и через Африку  ПОД.....РАТЬ РОССИИ , УБОГИЕ ПОДОНКИ ...!!!
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13 час.

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