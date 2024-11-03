Социологов в США обвинили в манипулировании результатами опросов

В манипулировании результатами и подсчете результатов опросов с целью дать прогноз выборов с более близкими результатами, чем они есть на самом деле, обвинил социологические службы США либеральный аналитик данных Нейт Сильвер 1 ноября в свое подкасте Risky Business.
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