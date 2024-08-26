Пресечены попытки незаконного оборота драгоценных металлов в Амурской области

Сотрудники УФСБ России по Амурской области пресекли преступную деятельность местного жителя, который занимался незаконным оборотом драгоценных металлов.
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