«Газпромнефть» открыла первую АЗС на Екатеринбургской кольцевой автодороге

Фото предоставлено пресс-службой "Газпромнефть" BrisperНа Екатеринбургской кольцевой автодороге открылась первая автозаправочная станция сети «Газпромнефть», расположенная на 17-м километре Северного полукольца рядом с городом Березовский.
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