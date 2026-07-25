Во Львове отменили выставку оборонных технологий после удара Армии России по полигону под Киевом

Мероприятие решили не проводить после удара по аналогичной выставке в Киевской области.Во Львове отменили крупную «выставку оборонных технологий», запланированную на конец августа, после удара Армии России по полигону в Киевской области 24 июля.
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