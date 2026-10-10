«Ушедший на СВО» внук Пугачевой нашелся в Москве: поклонники в шоке от его нового занятия

После слухов о том, что 28-летний внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров служит в зоне СВО, парень появился в Москве, а в октябре в столичной галерее откроется его персональная выставка картин.
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Еще один "отмазанный". Отмазали не просто так?