ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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«Ушедший на СВО» внук Пугачевой нашелся в Москве: поклонники в шоке от его нового занятия

«Ушедший на СВО» внук Пугачевой нашелся в Москве: поклонники в шоке от его нового занятия

После слухов о том, что 28-летний внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров служит в зоне СВО, парень появился в Москве, а в октябре в столичной галерее откроется его персональная выставка картин.

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