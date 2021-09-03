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Весь состав Кипра стоит как один Миранчук: представляем соперника России в матче отбора ЧМ-2022

Весь состав Кипра стоит как один Миранчук: представляем соперника России в матче отбора ЧМ-2022

4 сентября сборная России сыграет с 99-й командой из рейтинга ФИФА. Встреча пройдет в Никосии Алексей Миранучк рад, что его можно сравнить по стоимости с целой сборной.

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кузнецов владимир
30-летний защитник сборной России Марио Фернандес пропустит отборочную встречу ЧМ-2022 с Кипром, которая состоится завтра, 4 сентября, в Никосии. У футболиста травма колена, но пока он остается в расположении национальной команды. Не исключено, что армеец сможет выйти на поле 7 сентября в московском матче с Мальтой.
кузнецов владимир
Так же на Кипр не полетел Алексей Ионов. Вместе с Фернандесом оба остаются в Москве и продолжают готовиться к игре с Мальтой
Максим Комаров
По итогу минус: Чистяков, Макгеев, Фернандес, Ионов? И Песьяков за ненадобностью.
кузнецов владимир
еще Фомин. он тоже уехал в клуб
Максим Комаров
Да, и Фомин. Не зря Валера вызвал 100 человек. За 5 дней искалечил всего пятерых, скромно
Лена Мисько
Посыпались без борща
Лена Мисько
Валера устраняет конкурентов "Ростова"😉
Ritchie Blackmore
Травмы обычное явление у всех. Важен результат. Кроме пока выбывших есть кому играть.
Максим Комаров
Без какого борща?)))
Лена Мисько
какого? - вкусного * Карпин: ".... возможно, поменяем рацион — уберем борщ из меню" https://grasport.ru/plus-molodej-minys-dzuba-i-borsh-karpin-rasskazal-o-sostave-i-podgotovke-sbornoi-rossii/

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