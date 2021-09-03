Весь состав Кипра стоит как один Миранчук: представляем соперника России в матче отбора ЧМ-2022

4 сентября сборная России сыграет с 99-й командой из рейтинга ФИФА. Встреча пройдет в Никосии Алексей Миранучк рад, что его можно сравнить по стоимости с целой сборной.
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