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Квартира, дом, дача

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Симпатичный вертикальный сад своими руками с растениями портулака

Симпатичный вертикальный сад своими руками с растениями портулака

Соберите восхитительный вертикальный сад из пластиковых бутылок и ПВХ труб! Это оригинальный способ преобразить любой участок.

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