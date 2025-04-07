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Царьград

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Парк Горького в Перми: почему выручка растёт, а прибыль рухнула

Парк Горького в Перми: почему выручка растёт, а прибыль рухнула

В 2024 году пермский парк развлечений им. Горького заработал 413,7 млн рублей, но его прибыль обрушилась до рекордно низкого уровня.

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