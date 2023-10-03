ВСУ пытаются прорвать обороны российской армии на южном фланге Артемовска

Украинская армия не оставляет попыток прорыва российской обороны на южном фланге Артемовска. После отхода из Клещеевки и Андреевки, которые практически полностью стерты с лица земли, российские войска закрепились вдоль железнодорожного полотна.
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