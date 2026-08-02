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Передовые подразделения ВС РФ уже менее чем в 5 км от Краматорска и Славянска

Передовые подразделения ВС РФ уже менее чем в 5 км от Краматорска и Славянска

Российская армия продолжает освобождение территории ДНР от оккупационных войск Украины. По данным Telegram-канала «Военная хроника», который ссылается на зарубежных наблюдателей, специализированные передовые подразделения (штурмовые группы) ВС РФ значительно сократили дистанцию до Славянско-Краматорской агломерации.

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