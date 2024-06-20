🇷🇺🇻🇳 Владимир Путин, находясь с государственным визитом во Вьетнаме, провел переговоры с президентом страны То Ламом.
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🇷🇺🇻🇳 Владимир Путин, находясь с государственным визитом во Вьетнаме, провел переговоры с президентом страны То Ламом.
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