В Алматы в родительский день запустят временные автобусные маршруты

Дополнительные маршруты будут курсировать с 7:00 до 20:00 часов. Временные автобусные маршруты будут организованы для удобства горожан: маршрут № 88 улица Кунаева – Западное кладбище», пункт отправления – пересечение улиц Кунаева и Макатаева (семь автобусов); дополнительный маршрут "ж/д вокзал Алматы-1 – Западное кладбище", пункт отправления – ж/д вокзал Алматы-1 (три автобуса); дополнительный маршрут "ж/д мост Алматы-1– кладбище Нижней пятилетки", пункт отправления – ж/д мост Алматы-1 (два автобуса).