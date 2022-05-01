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В Алматы в родительский день запустят временные автобусные маршруты

В Алматы в родительский день запустят временные автобусные маршруты

Дополнительные маршруты будут курсировать с 7:00 до 20:00 часов. Временные автобусные маршруты будут организованы для удобства горожан: маршрут № 88 улица Кунаева – Западное кладбище», пункт отправления – пересечение улиц Кунаева и Макатаева (семь автобусов); дополнительный маршрут "ж/д вокзал Алматы-1 – Западное кладбище", пункт отправления – ж/д вокзал Алматы-1 (три автобуса); дополнительный маршрут "ж/д мост Алматы-1– кладбище Нижней пятилетки", пункт отправления – ж/д мост Алматы-1 (два автобуса).

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