Без Анапы. Куда полетят к морю туристы и на сколько выросли цены на туры?

В турагентствах рассказали, куда жители Алтайского края бронируют туры на лето-2025 Жители Алтайского края меньше, чем в прошлом году, покупают путевки на Черноморское побережье России по раннему бронированию.
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