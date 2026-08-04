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Газета.ру

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Mega-Personal: дроны заменят часть специалистов в сельском хозяйстве и логистике

Mega-Personal: дроны заменят часть специалистов в сельском хозяйстве и логистике

В ближайшие годы дроны и роботизированные системы могут взять на себя часть задач, которые сегодня выполняют десятки специалистов, а роль человека будет смещаться от ручного управления к контролю и принятию решений.

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