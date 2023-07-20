МАЙКОП-АДЫГЕЯ: регион 01

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  • Александр Киевская Русь
    Ничего вы, ребята, не сделаете.  На Украине правят бал национал-фашисты. Пока США их поддерживает,   они друзья.  Как..."МЫ ПРЕВРАТИЛИ ЭТ...
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ФОТО: DMYTRO LARIN/SHUTTERSTOCK.COM АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ Зеленского и его приспешников и журналисты, и политики с февраля прошлого года уже не раз отправляли в отставку.

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Комментарии
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АК
Александр Киевская Русь
Ничего вы, ребята, не сделаете.  На Украине правят бал национал-фашисты. Пока США их поддерживает,   они друзья.  Как толькао такая поддержка прекратится, националистическая власть Украины  сразу переключится на  другие страны.  - Странно другое.  В США политики забыли или не знают  мудрую притчу о войне - худой мир лучше доброй ссоры.  А если знают, то вывод простой - ненависть к России  выше  разума и доброты. Эта ненависть и являетя движущей силой поддержки США Украины.
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