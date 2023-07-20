АК

Александр Киевская Русь

Ничего вы, ребята, не сделаете. На Украине правят бал национал-фашисты. Пока США их поддерживает, они друзья. Как толькао такая поддержка прекратится, националистическая власть Украины сразу переключится на другие страны. - Странно другое. В США политики забыли или не знают мудрую притчу о войне - худой мир лучше доброй ссоры. А если знают, то вывод простой - ненависть к России выше разума и доброты. Эта ненависть и являетя движущей силой поддержки США Украины.