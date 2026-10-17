Samsung готовит нечто масштабное Пока Apple готовит юбилейный iPhone, Samsung работает над юбилейной One UI: и согласно данным инсайдера Ice Universe, One UI 10 получит беспрецедентные изменения.
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