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WSJ: Запад нашел способ обвалить российскую нефть

WSJ: Запад нашел способ обвалить российскую нефть

Cоединенные Штаты вместе с Британией полагают, что установление ценового барьера на российскую нефть поможет снизить целую доходную статью Российской Федерации от продажи энергоносителей, а также станет причиной падения мировых цен на топливо.

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