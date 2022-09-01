WSJ: Запад нашел способ обвалить российскую нефть

Cоединенные Штаты вместе с Британией полагают, что установление ценового барьера на российскую нефть поможет снизить целую доходную статью Российской Федерации от продажи энергоносителей, а также станет причиной падения мировых цен на топливо.
Cоединенные Штаты вместе с Британией полагают, что установление ценового барьера на российскую нефть поможет снизить целую доходную статью Российской Федерации от продажи энергоносителей, а также станет причиной падения мировых цен на топливо.
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