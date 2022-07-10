Popcaketv

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Чонгук расплакался перед Чимином: «Я не хотел рвать фото Ви, но он выкинул меня из своей жизни»

Чонгук расплакался перед Чимином: «Я не хотел рвать фото Ви, но он выкинул меня из своей жизни»

Инсайдеры нашептали нам о том, что Чонгук (Jungkook) ушел в себя на несколько дней из-за дерзкого поведения своего лучшего друга Тэхена (Taehyung), который улетел развлекаться на Бали, найдя себе нового парня и совершенно позабыв о BFF.

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