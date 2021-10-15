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Специалист СПЧ предостерег россиян от эйфории при цифровизации страны

Специалист СПЧ предостерег россиян от эйфории при цифровизации страны

Российский предприниматель в сфере информационных технологий, член СПЧ Игорь Ашманов попросил не «гнать лошадей» в процессе цифровизации Российской Федерации, а также предостерёг граждан от эйфории из-за данного процесса.

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