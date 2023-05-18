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Как политики оценили разговор Путина с Травниковым в преддверии выборов губернатора

Как политики оценили разговор Путина с Травниковым в преддверии выборов губернатора

Президент России поддержал намерение действующего губернатора баллотироваться на второй срок.Во вторник, 16 мая состоялась очередная рабочая встреча Владимира Путина и губернатора Новосибирской области Андрея Травникова — в формате видеоконференции.

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