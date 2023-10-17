«Я заслужил похвалу Геннадия Гладкова»

После многолетнего ремонта 25 октября в Москве откроется Театр эстрады. Первой постановкой, сыгранной на легендарной сцене, станет еврейский мистический мюзикл «Между двух миров» на музыку Александра Журбина.
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