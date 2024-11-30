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Курские новости

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В Курской области морпехи ликвидировали операторов БПЛА Украины

В Курской области морпехи ликвидировали операторов БПЛА Украины

В районе населенного пункта Куриловка, расположенного в Курской области, морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота РФ уничтожили расчет операторов FPV-дронов, принадлежащий 112-й отдельной бригаде территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

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