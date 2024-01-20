Байден выразил надежду на скорую сделку по защите южной границы и помощи Украине

Global Look Press/Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos Президент США Джо Байден выразил надежду, что на следующей неделе будет принято решение о сделке по выделению помощи Украине в обмен на усиление защиты южной границы.
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